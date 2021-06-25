Попавшие в ледяную ловушку на Чукотке белухи начали уходить в море

Застрявшие во льдах Чукотки белухи нашли выход в открытое море, но часть из них остается в бухте, где есть много рыбы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала пресс-секретарь национального парка «Берингия» Влада Вальченко.

Она рассказала, что около 20 белух заметили в лагуне около села Янракыннот. Там есть свободный ото льда участок воды, который ведет в открытое море.

«Открытое море уже рядом с лагуной, за последние дни кромка льда приблизилась к этому месту. Теперь они уже спокойно могут уйти. Просто в лагуне много рыбы — и некоторые зашли туда покормиться», — рассказала Вальченко.

Она отметила, что отследить, сколько белух уже ушло, невозможно, так как некоторые из них покинули бухту под водой.

Также наблюдение осложняет туман, который должен развеяться к воскресенью. Тогда ситуация станет понятнее.

Белухи попали в ледовую ловушку в чукотской бухте Пенкигнгэйи во второй половине апреля. Все это время они оставались в трех полыньях, где могли добывать себе корм. Ученые заявили, что с наступлением тепла морские млекопитающие смогут уйти самостоятельно. Единственный риск, который есть, — обитающая в бухте рыба может уйти. Но в этом случае сотрудники национального парка смогут подкармливать белух, пока путь в открытое море не откроется.