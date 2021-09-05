Россиянин выставил на продажу попавшего в Stories Киркорова теленка

Житель Горно-Алтайска опубликовал на «Авито» объявление о продаже теленка, попавшего в Stories певца Филиппа Киркорова во время поездки в природно-оздоровительного комплекс «Altay Resort».

В качестве подтверждения своих слов владелец животного опубликовал фото теленка в хлеву и скриншот из Stories исполнителя.

Источник фото: Avito

За теленка владелец запросил один миллион рублей. Также он отметил, что готов провести обмен. «Звездное животное», видевшее короля российской эстрады, могут получить те, кто готов отдать двухэтажный дом в селах Дубровка или Майма.

«Мошенников и бездельников просьба не беспокоить», — подчеркнул автор объявления.