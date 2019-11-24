Попавшего в смертельное ДТП мэра Тулуна выписали из больницы
«Самочувствие его нормальное, особых травм у него нет, обследование полное в больнице Черемхова он прошел. Ночью мы его оставили в больнице, утром его еще раз осмотрели, сейчас он поехал домой в Тулун», — сказал ТАСС глава Черемхова Вадим Семенов.
Авария произошла поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе. Юрий Карих возвращался с женой в Тулун и врезался в стоящий на обочине грузовика «КамАЗ». Основной удар пришелся на пассажирскую сторону, где сидела жена Кариха Лариса. Она погибла на месте аварии.
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Кариха госпитализировали. У него подозревали инфаркт, но диагноз не подтвердился. Иркутское управление Следственного комитета начало проверку после аварии. Соболезнования мэру Тулуна принес вице-премьер России Виталий Мутко.
Кариху 52 года. Он является мэром Тулуна с 2010 года. Карих женат, воспитывает двоих детей.