Поощрения для работающих заключенных предложили ввести в России

В России предлагают отделить друг от друга работающие отряды от отрядов, в которых заключенные не заняты на производстве. По мнению общественных представителей, работающие заключенные должны содержаться в лучших условиях

С идеей выступил Общественный представитель по вопросам соблюдения прав предпринимателей, в отношении которых избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы, а также предпринимателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы Юрий Осипенко.

«С моей точки зрения, рабочие отряды должны быть отделены от нерабочих. Сейчас же зачастую работающий заключенный находится в худшем положении, чем не работающий. У „работяги“ МРОТ — 12 тысяч 500 рублей. С него удерживают за питание, форму, белье, а также на компенсацию ущерба потерпевшим. В итоге бывает, что на руки он получает 200 рублей. А те, кто не ходит на работу — с них ничего не удерживают, так как удерживать нечего. И у человека пропадает мотивация для работы», — процитировал его слова ТАСС.

Он считает, что работающие заключенные должны содержаться в лучших условиях, так как приносят доход колонии. Их стремление к работе показывает, что он готов исправляться. Чтобы у таких заключенных не пропадала мотивация, им можно давать в виде поощрений книги, нормальные кровати, кухни и душевые в барак.

Те, кто не работает, по мнению Осипенко, должны получать лишь предусмотренный законом минимум. Это может заставить пойти человека на производство.