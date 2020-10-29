Эксперты раскритиковали Макрона за поощрение карикатур
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко осудил президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что страна не откажется от публикаций карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщило ИА НСН.
«Политики заварили эту кашу. Макрону нужно было так накалять ситуацию? Нужно было про ислам ему наговорить, зная, что людей многих это задевает. Раздули кашу на ровном месте», — обратил внимание собеседник информагентства.
В свою очередь бывший глава МВД России Анатолий Куликов отметил, что в европейских странах под знаком свободы можно издеваться над такими культовыми религиозными вещами, как пророк Мухаммед.
«Это непонимание лежит в основе терроризма. Терроризм — это идеология насилия», — указал Куликов.