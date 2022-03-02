Льготную ставку по ипотеке в России пообещали не менять

Льготная ставка по ипотеке в России останется неизменной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Такой программой кредитования, в частности, могут пользоваться семьи с детьми.

После того, как ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу до 20%, президент Владимир Путин поручил не повышать ставку по уже действующим кредитам. Сегодня Песков объяснил, что это касается всех видов ипотечного кредитования, написал «Интерфакс».

«Это решение касается всех ипотечных кредитов. Там не было дифференциации в решении», — ответил Песков.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что ставка по льготной ипотеке будет прежней, представитель Кремля ответил утвердительно.

Сегодня глава Минстроя Ирек Файзуллин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что поддержка льготной ипотеки будет включена в антикризисные меры для строительной отрасли, сообщил ТАСС.

«Мы формируем пятилетнюю программу в тех объемах финансирования, которые предполагались и ранее», — подчеркнул Файзуллин.

По мнению министра, для сохранения доступности жилья для россиян необходимо сформировать «ипотечное меню», которое включит в себя все имеющиеся программы и повысит их адресность.