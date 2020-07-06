«Понты, стрелять нечем»: в Совфеде усомнились в готовности украинских ВМС воевать с Россией

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «360» заметил, что Киеву воевать нечем.

Сенатор подчеркнул, что «люди там неплохие, такие же, как и мы с вами, русские, но все остальное в запустении».

«Не готовы, не способны, не будут. Понты. <…> Воевать нечем, стрелять нечем. <…> Когда в ВМФ адмиралов больше, чем военных судов, то о какой войне может идти речь?» — задался вопросом Клинцевич.

Он подчеркнул, что РФ «закрыла все вопросы» по обеспечению Крыма пресной водой: сейчас на полуострове она есть как для технических целей, так и питьевая. Киев со своей стороны ведет себя безумно: вместо того чтобы получать деньги, создал чрезвычайное положение по экологии.

«Великий, умный, красивый украинский народ вынужден мучиться. Может быть, со временем поумнеет и выберет себе достойных руководителей, которые будут понимать, что такое добрососедство, что надо дружить и выстраивать экономические взаимоотношения», — допустил сенатор.

Клинцевич напомнил о стоящей в Крыму военной технике, которую украинцы никак не могут забрать. Вооружение сейчас охраняют российские военнослужащие, и оно постепенно приходит в плачевное состояние.

«Ни самолеты, ни танки, ни корабли, ни автомобильную технику они не в состоянии забрать. Пройдет еще 10 лет, придут другие руководители и примут решение об утилизации, чтобы не портить экологию. Тогда будут кричать, что, мол, наши боевые корабли русские „попилили“», — сказал политик.

Он высоко оценил украинских военных, назвав их «подготовленными, дерзкими и профессиональными». Однако на проведение военных действий у страны нет ни ресурсов, ни возможностей.

«Техники нет исправной, ничто не плавает и не летает», — заключил Франц Клинцевич.

Тем временем командующий боевым украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что страна рассчитывает на мощь ракетного комплекса «Нептун».