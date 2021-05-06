Опрос: большинству россиян понравилась удаленка

Россиянам понравилось работать удаленно. Главными преимуществами такого формата занятости они назвали экономию времени и существенное сокращение расходов.

Проведенный Райффайзенбанком опрос показал, что к удаленке положительно отнеслись около 88% респондентов. Результаты исследования привел ТАСС. В нем приняла участие тысяча жителей из крупных городов РФ.

Последний год удаленно на постоянной основе работали более половины — 54% — опрошенных. Еще 22% трудились так около полугода и периодически возвращались в офис. В период жестких ограничений, несколько месяцев или менее, дистанционно выполняли свои обязанности 24%.

По мнению 78% респондентов, удаленка экономит время, которое раньше требовалось на дорогу. На существенное сокращение расходов указали 49% участников опроса. Половина опрошенных с радостью отметили, что благодаря удаленной работе больше проводят времени с семьей. Совмещать работу с хобби удобно 36%.

Более эффективным рабочий процесс в домашних условиях сочли 33% респондентов — нет отвлечения на офисный шум и разговоры коллег. Еще столько же россиян довольны возможностью работать на текущем месте трудоустройства из другого города или страны.

Приверженцев удаленки не поддержали 12% живущих в РФ. Из них одна половина так и не полюбила дистанционную работу, а вторая в ней разочаровалась.