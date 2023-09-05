Эксклюзив 05 сентября 2023, 22:13 «Понятно и доступно». Горячую линию запустили в ДНР с первого дня досрочного голосования Зампредседателя Избиркома ДНР Найденко: граждане могут задавать любые вопросы

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Горячую линию для избирателей запустили в ДНР с первого дня досрочного голосования. С какими вопросами жители республики обращаются в кол-центр, «360» рассказала заместитель председателя избирательной комиссии республики Анна Найденко.

Избиратели звонят из разных населенных пунктов, задают вопросы, отметила Найденко.

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«По какому адресу будет располагаться участковая избирательная комиссия, на которой они могут проголосовать? С наличием каких документов они смогут получить бюллетень для того, чтобы отдать голос в дни единого голосования? Как могут проголосовать маломобильные граждане республики? На все эти вопросы операторы дают развернутые ответы, понятные и доступные каждому», — сообщила собеседница «360».

В день поступает от 20 до 30 звонков, с начала голосования за консультацией обратились около 500 избирателей.

Для получения ответов на интересующие вопросы по ходу избирательного процесса необходимо позвонить на горячую линию избиркома ДНР: 8 800-200-00-20, звонок бесплатный. Кол-центр работает с 08:00 до 20:00, всего задействовано четыре сотрудника аппарата избирательной комиссии.