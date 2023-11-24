Общество 24 ноября 2023, 12:09 Понятия «брак» и «семейный союз» захотели уравнять в Семейном кодексе России Депутат Ткачев предложил уравнять понятия «брак» и «семейный союз» РИА «Новости»

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В Семейном кодексе России следует уравнять понятия «брак» и «семейный союз», заявил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев. По его мнению, некоторым молодоженам второй вариант кажется более благозвучным, а понятие «брак», наоборот, вызывает негативные эмоции, сообщило РИА «Новости».

Предложение Ткачев направил на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

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Говоря о россиянах, которые воспринимают понятие «брак» негативно, депутат напомнил, что в современном русском языке это слово также используют в значении дефекта и несоответствия стандартам.

«Основное значение слова „брак“ пришло из старославянского языка, что означало женитьбу. В то же время понятие брака как негодной продукции пришло из нижненемецкого диалекта от слова „brak“», — пояснил Ткачев.

По его словам, с учетом двух совершенно разных значений одного слова некоторые россияне полагают, что словосочетание «семейный союз» лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины. К тому же у него есть однозначная положительная коннотация, заключил Ткачев.