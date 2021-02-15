Понятие «уголовный проступок» предложили ввести в УК России

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому в УК может появиться понятие «уголовный проступок». Документ опубликовали в электронной базе данных парламента.

«С учетом приведенных критериев законопроектом предлагается отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 53 состава преступлений в сфере экономики», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Верховный суд предложил называть уголовным проступком «совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», кроме некоторых нарушений закона.

О новом понятии, которое может появиться в Уголовном кодексе, стало известно еще в 2017 году. Тогда член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал это предложение Верховного суда обоснованным. По его словам, важно вообще привлечь к ответственности преступника, а не сурово его наказать.

В ВС отметили, что новая категория может стать промежуточной между уголовным и административным преступлениями.