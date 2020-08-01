Санаторий не может ограждать лечебные пляжи заборами от россиян. Руководство должно самостоятельно придумать способ, как разделять своих гостей и обычных посетителей. Однако речь об установке ограждений идти не должна.

Об этом «360» рассказала юрист Елена Оболенская. Она отметила, что по Водному кодексу РФ «любые поверхностные водные объекты», которые находятся в муниципальной или государственной собственности, являются объектами общего пользования. Никто не может ограничивать доступ людей к ним. Кроме того, нельзя не пускать их и на территорию прилегающих пляжей — речь идет о береговой линии шириной 20 метров.

Ранее в Сети появилось видео с пляжа в Крыму. Там охранник выгонял отдыхающих с пляжа, объясняя свое поведение тем, что это лечебный пляж санатория «Форос». Он заявил, что отдыхать там могут только те туристы, которые проживают на его территории, остальным вход запрещен.

Когда семья отказалась уходить, охранник достал плеть и стал угрожать ею мужчине. Автор видео рассказала, что все это происходило на глазах у четырехлетнего ребенка.

Оболенская отметила, что понятие «лечебные пляжи» является понятием ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Однако само по себе требование законодательства о том, что данные пляжи должны быть ограничены, не является запретом других лиц к доступу к воде и пользованию данным пляжем. Санаторий сам по себе должен придумать другой способ, как ограничить отдыхающих у них от граждан, которые хотят посетить пляж. По-другому, но точно не ограждениями», — подчеркнула она.