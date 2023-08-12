Общество 12 августа 2023, 15:04 Понятие «империя» в учебнике истории для 5-9-х классов пересмотрят Историк Чубарьян: в учебнике для 5-9-х классов пересмотрят понятие империи РИА «Новости»

Читать 360tv в

В новом учебнике по истории для учеников 5-9-х классов хотят показать отличия Российской империи от «классического колониализма». Об этом в беседе с «Известиями» рассказал автор пособия, историк Александр Чубарьян.

«Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова „империя“», — подчеркнул он.

Реклама

Историк уверен, что при составлении учебников важно понимание индивидуального взгляда на мировую историю у каждого отдельного государства. Особенно в странах СНГ, добавил он.

Чубарьян пояснил, что Российская империя разительно отличается от классического колониализма, например Британской империи.

Ранее разделы об истории России с 1970-х до 2000-х полностью переписали в новых учебниках. При этом в них появилась информация об истории страны с 2014 года по текущее время, в том числе о спецоперации. Глава об СВО состоит из 27 страниц и 17 параграфов, писал RT. Как подчеркивала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в школах историю нужно преподавать правдиво и честно.

В российских школах со следующего года также появится предмет «Основа безопасности и защита Родины», им заменят ОБЖ. Сейчас формируют рабочую группу, куда войдут представители Минобороны и МЧС.