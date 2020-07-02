Понятие «гомосексуальный союз» предложили закрепить законодательно

Россияне имеют «мощную отрицательную позицию» к гомосексуальным парам, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Это связано с «наследием уголовной культуры, где гомосексуализм признается сверхгрехом».

«Я считаю, что этот лозунг пусть висит, он соответствует нашему культурному коду, но то, что он не будет иметь практических последствий это очевидно», — пояснил Калашников.

В основном законе страны стоит закрепить понятие «гомосексуальный союз». Так считает директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Мне кажется, нам нужно в законодательство закрепить понятие „гомосексуальный союз“ и его определенные права, но не такие, как у брака», — отметил он.

Гомосексуальные пары не будут иметь право на получение государственных субсидий. Однако они смогут передавать по наследству квартиру в случае гибели одного из участников союза.

Брак между мужчиной и женщиной подразумевает, что власти поддерживают только союзы, «созданные для рождения детей», добавил Марков. Если же союзы созданы для «сексуальных развлечений, то государство тут не при чем».