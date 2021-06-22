Понятие «друзья России» объяснили в МИД

Россия дружит только с теми странами, которые не предают. Друзей не может быть много, поэтому рассуждать об их количестве ущербно. Такое заявление в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала наблюдения некоторых аналитиков о том, что Россия якобы со всеми поссорилась и у нее нет друзей.

«А что, именно количеством определяются друзья? Постановка вопроса относительно того, сколько у кого друзей, она в принципе ущербна. <…> Количеством друзья не измеряются. Речь идет о том, что когда мы говорим о друзьях, неважно наших личных, в глобальном понимании — это те люди, которые не предают. Это те страны, которые не предают», — поделилась своим мнением Захарова.

По ее словам, при рассуждении о дружбе необходимо обращаться к истории для лучшего понимания вопроса. Если так делать, то станет понятно, кто друзья и кто союзники.

Ранее российские власти включили в список недружественных стран Соединенные Штаты и Чехию. На прошлой неделе лидеры стран НАТО в заявлении по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита предложили этот список аннулировать.