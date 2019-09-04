«Расстраиваюсь, понимаю, что обманул»: главный синоптик Петербурга раскрыл трудности работы метеоролога

Ждет ли Россию хороший прогноз погоды? Эксперты оценили перспективы Росгидромета Подробнее

Метеоролог признался, что работать в городе с морским климатом, нелегко. В Санкт-Петербурге оказывают влияние два громадных водоема — Финский залив и Ладога. Расположение региона сильно сказывается на прогнозировании погоды. Акватории огромного водоема влияют и зимой, и летом, и в переходные периоды.

«Тепло-тепло, а подуло с залива — и сразу холодно, — объяснил Колесов.

Дополнительные сложности создают местные особенности города. Между центром и окраинами Петербурга существует колоссальная разница в температурах. При этом она может отличаться от шести до восьми градусов. Это обусловлено тем, что центр нагревается больше из-за инженерных сетей, транспорта. Таким образом город создает дополнительное тепло, влияющее на атмосферные процессы.

Метеоролог признался, что остро реагирует на критику погоды. По его словам, прогнозы погоды составляют сотрудники Гидрометцентра России. Они собирают всевозможные прогнозы со всех подразделений и выбирают средний вариант. Синоптик подчеркнул, что «наука еще не дошла до того, чтобы правильно прогнозировать». Он объяснил, что Россия дошла до предела прогноза погоды на пять дней.

«Если виноват — то расстраиваюсь, конечно, понимаю, что обманул. Но не Колесов обманывает. Прогнозы составляются Гидрометцентром России, мы не можем составить прогноз на длительный период <…> Мы — только его рупор», — посетовал Колесов.