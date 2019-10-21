В Сочи прошел экологический марафон «ПонесЛось!»

Интерактивная «Тропа зубра» появилась на территории Кавказского биосферного заповедника благодаря волонтерам компании «Норникель».

Источник фото: телеканал «360»

В октябре 2019 года более 70 человек встретились в Сочи, чтобы создать уникальную площадку для экопросвещения и презентовать лучшие региональные практики четвертого сезона марафона «ПонесЛось!».

Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля» отметила: «В этом году отличительная особенность слета в том, что мы пригласили коллег, друзей из других компаний. Не только поделиться опытом, но и продумать какие-то совместные инициативы и партнерские проекты. В марафоне не важно, какая у тебя профессия, какого ты возраста, звезда ты, рабочий или сотрудник офиса — ты член большой команды волонтеров „Норникеля“, и потратив немного свободного времени, ты можешь изменить этот мир к лучшему».

Источник фото: телеканал «360»

Все лето неравнодушные жители Мончегорска, Никеля, Заполярного, Москвы, Красноярска, Читы, Норильска и Дудинки выполняли различные задания и воплощали в жизнь собственные экологические инициативы, соревнуясь за звание сильнейшей команды. Волонтеры проводили городские субботники, обустраивали парки, убирали и строили детские площадки. Все это под девизом «Я меняю мир!».

«Собрались, чтобы сделать мир ещё прекраснее и чтобы люди, которые смотрят на нас, понимали, что мир — это хрупкий организм», — обьясняет Олег Пилюгин, начальник отряда управления пожарной безопасности из Норильска. «Чем теплее наши сердца, тем теплее земля нас любит».

За три дня в Кавказском заповеднике участники экослёта стали настоящей командой: подружились между собой, со звездными гостями и приглашенными экспертами. Олимпийские чемпионы Александр Легков, Антон Шипулин, Юрий Постригай и Дмитрий Труненков помогали сотрудникам «Норникеля» строить «Тропу зубра», представители «Росатома», «Интерроса» и «Газпромнефти» проводили образовательные мастер-классы. А посол Марафона-2019 Андрей Тихонов провел благотворительный матч с участием детской команды «Красная звезда».

«Когда все с душой сделано, доброжелательные люди вокруг, нет никакого негатива, детишки бегают, все радуются и друг за друга переживают — это замечательно», — говорит легендарный футболист и тренер Андрей Тихонов. «Не важно, кто выиграл. Главное, что все получили удовольствие».

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель начальника рудника ГМК «Быстринский» Александр Глазунов убежден: «Это меняет сознание наших детей, людей, которые не были раньше в теме. Я понимаю, что меня одного не хватит, чтобы с каждым говорить, объяснять. А когда компания вовлекает большое людей, то становится приятно и интересно, что это трогает не только меня».

Марафон «ПонесЛось!» — масштабный проект программы корпоративного волонтерства «Норникеля» — «Комбинат добра». Он направлен на формирование культуры экологичного образа жизни, а все волонтерские проекты являются логическим продолжением экологической программы компании, согласно которой «Норникель» инвестирует в охрану окружающей среды 250 миллиардов рублей до 2023 года.

Директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко подчеркнула: «Мы содержательно растём. Если первые проекты были сплошной уборкой мусора, то сейчас они становятся более сложными, комплексными, реализуются с партнерами и местными администрациями. Проекты требуют больше договоренностей, решений. Есть задумки расширять нашу работу на больший круг сотрудников».

Кульминацией экослёта в Сочи стал премьерный показ фильма «Неравнодушные». Вечером 19 октября волонтеры впервые увидели картину о своих добрых делах, которая одержала победу на международных кинофестивалях в Каннах и Лос-Анджелесе.

В 2020 году экомарафон «ПонесЛось!» отметит свой первый юбилей — 5 лет. А потому волонтеров и организаторов ждет много работы и новых интересных активностей.