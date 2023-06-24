Общество 24 июня 2023, 18:50 Понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем в Москве Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве РИА «Новости»

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Понедельник, 26 июня, будет нерабочим днем для большинства жителей Москвы. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В целях минимизации рисков <…> принято решение объявить понедельник нерабочим днем», — написал мэр.

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Он обратил внимание, что это отдыхать не будут только специалисты администраций, работники предприятий непрерывного цикла и оборонно-промышленного комплекса, сотрудники оперативных служб.

Собянин напомнил о действующем для городских служб режиме повышенной готовности.

Мэр призвал москвичей оперативно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях в столичном регионе.

Ранее мэр опроверг вбросы о перекрытии въездов и выездов из Москвы. По его словам, никаких ограничений нет. Он подчеркнул необходимость доверять только официальным источникам информации.

Утром в субботу стало известно об отмене массовых мероприятия в Москве из-за режима контртеррористической операции.