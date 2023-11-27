Общество 27 ноября 2023, 23:01 Понасенков во второй раз не смог оспорить статус иноагента РИА «Новости»

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Московский Гагаринский суд отказал историку, блогеру и публицисту Евгению Понасенкову* в пересмотре акта проверки Минюста, из-за которого он попал в список иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — заявила судья Евгения Гуляева.

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Публицист уже во второй раз пытается оспорить этот статус. Министерство признало его иноагентом 1 апреля 2022 года. Историк обратился в Замоскворецкий суд, но получил отказ.

Исходя из документов, Понасенков* попал в список, потому что «распространял материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Также мужчина получал денежные средства от издательства АСТ, которому выплачивало деньги другое государство.

Ранее замминистра юстиции РФ Олег Свириденко заявил, что в России ужесточат штрафы за отсутствие маркировки об иноагенте. Нарушители будут платить 300-500 тысяч рублей.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.