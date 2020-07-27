Понасенков прокомментировал выпады Соколова в свой адрес
Научный оппонент доцента-расчленителя Олега Соколова Евгений Понасенков обсудил с «ПолитЭкспертом» выпады историка в его адрес во время судебного заседания.
По данным издания, Соколов обвинил в своем преступлении Понасенкова. По мнению доцента, эти страшные события произошли из-за травли, которую Понасенков развернул против него.
«Я — это отрицание его самого, потому что все, что ему не удается в жизни, удалось мне. Поэтому он в основном думает обо мне, а не об убийстве несчастной девочки», — обратил внимание историк.
Он заметил, что Соколов таким образом пытается отвлечь правосудие и затянуть процесс как можно дальше. Понасенков отметил «комичность» поведения своего оппонента, которая «перебивает мерзость содержания».