Понасенков прокомментировал выпады Соколова в свой адрес

По данным издания, Соколов обвинил в своем преступлении Понасенкова. По мнению доцента, эти страшные события произошли из-за травли, которую Понасенков развернул против него.

«Я — это отрицание его самого, потому что все, что ему не удается в жизни, удалось мне. Поэтому он в основном думает обо мне, а не об убийстве несчастной девочки», — обратил внимание историк.

Он заметил, что Соколов таким образом пытается отвлечь правосудие и затянуть процесс как можно дальше. Понасенков отметил «комичность» поведения своего оппонента, которая «перебивает мерзость содержания».