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    09 сентября 2020, 11:43

    Понасенков прокомментировал приговор Ефремову

    Артур Блянихов

    Публицист Евгений Понасенков высказался о приговоре актеру Михаилу Ефремову за смертельное ДТП в Москве. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    «Восемь лет для этой гнили, для Ефремова, это хорошо, поскольку тусовка, в принципе, хотела его вообще отмазать. Но главное, чтобы эта тусовка теперь не выбила у Путина помилование», — отметил Понасенков.

    По его словам, алкоголь заменил Ефремову совесть, и он для него в жизни все. Исходя из этого историк выразил уверенность, что изоляция не вернет артиста к нормальной жизни.

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