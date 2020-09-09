Понасенков прокомментировал приговор Ефремову

«Восемь лет для этой гнили, для Ефремова, это хорошо, поскольку тусовка, в принципе, хотела его вообще отмазать. Но главное, чтобы эта тусовка теперь не выбила у Путина помилование», — отметил Понасенков.

По его словам, алкоголь заменил Ефремову совесть, и он для него в жизни все. Исходя из этого историк выразил уверенность, что изоляция не вернет артиста к нормальной жизни.