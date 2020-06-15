Понасенков отреагировал на слова Соколова о своей «причастности» к трагедии с аспиранткой

«Как вы можете верить абсолютному психу, негодяю и убийце? Он может говорить все что угодно», — заметил Понасенков.

Он заверил, что никогда не видел убитую аспирантку, а с самим Соколовым не встречался последние 20 лет.

«Кстати, Олег мне до сих пор не выплатил деньги по суду, которые он проиграл 29 октября; он должен денег», — напомнил собеседник информагентства.

Ранее историк Олег Соколов, которого обвиняют в жестоком убийстве своей аспирантки и любовницы Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия, отказался от услуг своего адвоката.

«Почуев Александр получил угрозу расправы с ним. Это должно получить юридическую оценку. При всем моем уважении к Александру Михайловичу я хочу, чтобы мои интересы представлял другой адвокат — Лукьянов Сергей», — сказал обвиняемый.

Сам юрист признался, что его удивило решение подзащитного.