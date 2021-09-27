Понасенков назвал новость о причастности своих фанатов к порче самокатов в Москве фейком

Публицист Евгений Понасенков опроверг сообщение, что его поклонники якобы причастны к порче кикшеринговых самокатов в Москве в конце лета. Во время беседы с «Московским комсомольцем» он подтвердил, что является ярым противником этого вида двухколесного транспорта. Однако вандализм, по его словам, это не метод борьбы с самокатами.

«Мое имя смешивать с этими вандалами не стоит. Да, я борец против электросамокатов и считаю, что и производители и распространители этого транспорта — преступники. Но борюсь я и призываю других только законно. Уничтожать самокаты надо на корню, обмазать солидолом — это не решение проблемы», — заявил собеседник.

Понасенков уверил, что это сообщение — стопроцентный фейк.

Ранее Telegram-канал Baza написал, что правоохранители задержали трех мужчин, которые обмазали солидолом 800 самокатов в Москве. По данным канала, злоумышленники якобы познакомились в комментариях к одному из видео Понасенкова. Forbes со ссылкой на информированные источники сообщил, что вандалам пришлось заплатить почти миллион рублей в качестве компенсации за порчу самокатов по мировому соглашению.