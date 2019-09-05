Поможет в трудной ситуации. Более 50 тысяч жителей Подмосковья установили приложение Система-112 с начала года

Как сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, на сегодняшний день общее количество пользователей, скачавших единственное в России мобильное приложение Системы-112, составляет порядка 80-ти тысяч. С начала 2019 года его установили уже более 50 тысяч пользователей.

Так, за все время работы мобильного приложения Системы-112 Московской области операторы с его помощью приняли и обработали более 2,5 тысячи обращений от жителей. По статистике приложение чаще всего используют для вызова скорой помощи, полиции, сотрудников ГИБДД и пожарной охраны. Также большое количество сообщений носят справочный характер.

Мобильное приложение Системы-112 обладает широким спектром функций. Пользователи могут вызвать необходимые экстренные службы, найти на интерактивной карте и построить маршруты до различных социальных служб, ознакомиться с инструкциями по оказанию первой помощи и следить за объявлениями экстренных служб Московской области.

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Одной из самых важных функций в приложении Системы-112 является геопозиционирование. Она позволяет автоматически определить местоположение позвонившего и оперативно отправить экстренные службы на место происшествия.

Также, полезными функциями являются возможность отслеживания движения машины скорой помощи и «Связанные контакты», благодаря которой в любое время пользователь всегда знает, что с близкими все в порядке.

Мобильное приложение Системы-112 Московской области было запущено в июле 2017 года. Это первое подобное приложение, внедренное на территории России. Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по запросу «112 МО».