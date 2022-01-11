Поможем Саше Вальчик собрать деньги на реабилитацию! Ей нужна помощь из-за ДЦП

Саше Вальчик из Анапы 11 лет. Уже при рождении ей поставили диагноз — ДЦП. Из-за резкого роста Саше сейчас больно стоять на ногах. Каждый неравнодушный человек может помочь девочке, оплатив ей необходимый курс реабилитации. Всего необходимо собрать 220 тысяч рублей.

Сашина жизнь начиналась дважды. Первый раз — на три месяца раньше срока, ее ждала судьба ребенка-отказника. Другая жизнь началась через три месяца, когда девочку забрала из больницы домой приемная мама Оля. Но в обоих сценариях Сашу ждал тяжелый диагноз — ДЦП, частичная атрофия зрительного нерва и задержка речевого развития.

Саша растет и развивается не в интернате для особых детей, а в любящей домашней атмосфере. С тех пор прошло уже 11 лет. Позади три операции, курсы лечения и реабилитации. Мама Ольга называет девочку Сашенькой и постоянно занимается с дочкой сама, регулярно приглашает инструкторов ЛФК и массажистов. В итоге Саша научилась самостоятельно подниматься и стоять у опоры, пыталась даже уже ходить с ходунками.

Саша — очень активная и общительная девочка. Легко находит общий язык как с детьми, так и со взрослыми, участвует во всех массовых мероприятиях. Помимо школы, занимается творчеством и даже танцами. С удовольствием плавает в бассейне.

Однако последнее время из-за интенсивного роста голеностопные суставы начали деформироваться. От этого Саше сейчас больно даже просто стоять. Из-за плохого зрения все труднее становится учиться.

В этой ситуации Саше нужно комплексное лечение — оно поможет расслабить суставы и улучшить зрение. Но стоимость такого интенсивного курса — 220 000 рублей. Эта сумма неподъемна для их маленькой семьи, где мама растит дочку совсем одна.

Мы можем сделать Саше настоящий подарок — получить возможность двигаться без боли и лучше видеть. Пусть для девочки с непростой судьбой новый год начнется с человеческого добра и теплоты!