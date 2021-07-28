Поможем Лере ходить. Девочке из Кемерова нужна реабилитация в Москве после травмы

Лера живет в Кемерове. Сейчас девочке 11 лет. В 1,5 года из-за несчастного случая ребенок выпал с третьего этажа и получил черепно-мозговую травму. Итогом стал спастический тетрапарез или повышенный тонус мышц, что сковывает все движения девочки. Теперь Лере нужна помощь, чтобы пройти реабилитацию в Москве.

Источник фото: благотворительный фонд «Мои друзья»

У Леры из-за детской травмы повышенный тонус мышц. Это сковывает все движения девочки, но в остальном ребенок прекрасно развивается. Бабушка Леры отмечает, что, несмотря на травму, девочка растет добрым ребенком, хорошо учится. Она перешла в четвертый класс.

Самая большая проблема с реабилитацией ребенка в том, что в Кемерове, где растет девочка, нет возможности проходить необходимые процедуры, которые нужны Валерии. Стабило-целенаправленная тренировка для улучшения крупной моторики и координации движений, ЛФК, массаж, занятия на виброплатформе улучшают чувство равновесия, и Лера уже очень близка к тому, чтобы вновь начать нормально ходить. Для этого остался только один небольшой шаг — собрать нужную сумму денег для поездки в Москву.

Мама с бабушкой не могут оплатить очередной курс реабилитации стоимостью 297 тысяч рублей. Но мы с вами можем им помочь вместе с фондом «Мои друзья». Всю необходимую информацию вы можете найти на их сайте.

Или вы можете прямо сейчас помочь, отправив СМС на номер 7715 со словом «друзья» и суммой пожертвования.