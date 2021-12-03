Поможем Андрею! Мальчику с органическим поражением мозга из Саратова нужна реабилитация

Андрею Катренко из Саратова восемь лет. С самого рождения он испытывает последствия органического поражения мозга. Лечение и реабилитация в неврологическом медицинском центре помогут его физическому и психическому развитию. Мама мальчика, которая воспитывает его одна, просит помощи. Нужно собрать181 500 рублей.

Мама рассказала, что Андрей — общительный, веселый, любознательный ребенок. Он, как и другие дети, любит гулять, прыгать смотреть «Лунтика» и «Барбоскиных». Школьник учится кататься на велосипеде, несмотря на то, что имеет инвалидность и ряд физических и психических отклонений. Все из-за резидуальной энцефалопатии — это болезнь, которая вызвана отмиранием нейронов головного мозга.

Когда ему было всего две недели, мама стало замечать неладное. Новорожденный плохо спал и ел, не лопотал, не гулил, вместо это он постоянно кричал.

Мышцы у него были настолько слабые, что мальчик не мог поднять головку и ручки с ножками. Ребенка интенсивно начали лечить, в результате чего он смог встать у опоры и пойти. Однако маленький Андрей не реагировал на свое имя, кричал и кидал игрушки.

Врачи поставили ему диагноз «органическое поражение головного мозга с выраженным нарушением поведения». Когда Андрею было три года, ему присвоили инвалидность, она будет действовать до 18 лет. У мальчика аутоподобное поведение, расстройство экспрессивной речи, торсионно-вальгусная деформация бедер и целый ряд других нарушений здоровья.

Несмотря на множество основных и сопутствующих диагнозов, мама продолжает интенсивное лечение сына. После каждого курса реабилитации видны заметные изменения: у Андрея значительно растут показатели зрительно-моторной координации и зрительного контакта. На эмоциональный фон положительно влияют поведенческая и игровая терапия.

Однако последний курс Андрей проходил ровно два года назад, новый стоит 181 500 рублей. К сожалению, у одинокой мамы двоих детей из Саратова таких средств нет.

Чтобы поддержать семью, нужно зайти на сайт фонда «Мои друзья» и перечислить деньги Андрею Катренко. Любая сумма поможет собрать необходимые средства на лечение мальчика!