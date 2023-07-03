Эксклюзив 03 июля 2023, 15:19 Помощница режиссера Митты рассказала о его состоянии Помощница Александра Митты Мария сообщила, что врачи забрали режиссера на обследование РИА «Новости»

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Медики начали проводить обследование режиссера Александра Митты, после того как ему стало плохо. Об этом «360» сообщила его помощница Мария.

«Ему было плохо. Сейчас скорая помощь здесь, его хотят забрать, чтобы осмотреть, сделать обследование на месте. Пока не знаем, что случилось, плохо стало, и все. Врачи хотят обследовать, пока плохого ничего нет, все нормально», — сказала она.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 3 июля Александр Митта дома почувствовал себя плохо, родные вызвали 90-летнему режиссеру скорую помощь. По неподтвержденной информации, его парализовало.

Весной 2023 года Митта перенес коронавирусную инфекцию.

Режиссер известен большому кругу зрителей работой над сериалом «Граница: Таежный роман», фильмами «Экипаж», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и другими.