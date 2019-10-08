Помощница Бочкаревой заявила о «подставе» с наркотиками

Наталью Бочкареву подставили с наркотиками. Об этом заявила бывшая помощница актрисы из сериала «Счастливы вместе» Дарья Дьяченко.

Скандал с участием актрисы разгорелся в конце сентября. В интернете появился ролик, в котором женщину, похожую на Бочкареву, остановил патруль ДПС в состоянии наркотического опьянения. У задержанной якобы обнаружили пакетик с белым порошком, предположительно наркотиком. От освидетельствования героиня ролика отказалась. Позже Бочкарева перестала выходить на связь, какие-либо коментарии от нее получить было невозможно. В соцсети актриса заявила, что ее подставили, а ролик смонтирован. И — пропала.

«Мы с Наташей не работаем уже около девяти месяцев, но периодически меня атакуют ее недоброжелатели. Вот, к примеру, в июне с анонимной страницы в Instagram мне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию о Наташе, которую, к слову, называть в переписке он отказывался», — поделилась бывшая помощница Бочкаревой. Ее слова привел сайт издания «СтарХит», отметив, что агент и актриса расстались не очень мирно.

«Адвокаты запретили общаться». Друг рассказал, куда пропала Бочкарева Подробнее

По словам Дьяченко, до того, как расстаться они девять лет были на постоянной связи с Бочкаревой. Если бы та употребляла наркотики, это было бы сразу понятно.

«Поверьте, в данном конкретном случае не заметить пристрастие артиста к так сейчас обсуждаемому препарату было невозможно. Никогда не видела эту дурь у Наташи! Если кто-то подумает, что мы перестали сотрудничать по причине ее вредных пристрастий, то это неправда. Просто она получила огромную порцию популярности в сериале „Счастливы вместе“» — объяснила бывшая помощница «звезды».

По ее словам, скорее всего Бочкарева за рулем и правда была выпивши. А вот наркотики ее могли попросить кому-то отвезти.

«Не зря ведь она так быстро выдала тот факт, что они у нее таки были. Значит, возможно, и не для себя везла. Думала, пронесет, а по пути подставили», — заключила Дьяченко.