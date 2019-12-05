Помощник Зеленского пообещал изменить Конституцию ради Донбасса

Команда президента Украины Владимира Зеленского готова к конституционным реформам. Скорее всего, изменения в основной закон страны будут внесены с учетом итогов саммита в «нормандском формате», намеченного на 9 декабря. Об этом заявил помощник украинского главы Андрей Ермак.

Громкое заявление украинского высокопоставленного чиновника прозвучало в ходе встречи в Лондоне, организованной Chatham House и «Украинской призмой», сообщил сайт «Европейской правды». Полномочия Донбасса могут быть расширены, поскольку это предусмотрено Минскими соглашениями.

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«Украина готова выполнить положение Минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет», — заявил помощник украинского президента.

Как объяснил чиновник, изменения в Конституцию готовятся. В основном реформа коснется передачи части властных полномочий из центра на места. Но также в новой редакции основного закона страны появятся пункты, прямо касающиеся республик Донбасса.

«Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — добавил Ермак, выразив осторожную надежду, что изменения не повредят целостности Украины.

Кроме того, в закон об особом статусе Донбасса, принятие которого также назрело, будут имплементированы положения из «формулы Штайнмайера», сказал Ермак. Также в этот документ могут быть внесены изменения, учитывающие договоренности, которые, возможно, будут достигнуты на встрече в «нормандском формате» 9 декабря в Париже.

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«По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона», — добавил Ермак.

Однако у Украины есть и план «Б». Если переговоры с Россией окажутся провальными, придется на границе с Донбассом строить стену, заключил чиновник.