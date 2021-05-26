Помощник Сафронова ответил на сообщения о том, что художник держит брата в «темнице»

Помощник художника Никаса Сафронова ответил на сообщения женщины, представляющейся гражданской женой его брата Анатолия. По ее словам, портретист насильно удерживает родственника в психиатрической лечебнице, сообщило РИА ФАН.

На видео, опубликованном Telegram-каналом Life Shot, женщина говорит, что таким образом Сафронов хочет присвоить себе квартиру.

«Никас его не выпускает, держит в какой-то темнице», — отметила она.

Никас отрицает эти обвинения. Художник объяснил, что у его брата нет супруги, а эта женщина является мошенницей. Помощник Сафронова назвал ситуацию глупой.

«Люди способны придумывать небылицы, а другие готовы зацепиться за любой повод, осветить любую глупость, связанную с именем известного человека», — заметил мужчина.

Представитель портретиста добавил, что Никас больше не желает комментировать скандал с братом. Он уверен, что заявление незнакомки является мошеннической схемой.

Ранее стало известно, что академику Российской академии художеств, художнику Никасу Сафронову присвоено звание народного художника РФ.