24 декабря 2022, 15:48
Помощник Рогозина заявил, что у политика диагностировали контузию
Помощник экс-главы Роскосмоса: Рогозин получил контузию после обстрела в Донецке
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пострадавший от обстрела в Донецке, получил контузию, рассказал его помощник. По его словам, у политика также осколочное ранение выше правой лопатки, сообщил ТАСС.
«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером восемь на шесть миллиметров вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника», — заявил помощник Рогозина.
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Он уточнил, что осколки чудом не задели легкое политика. У бывшего главы Роскосмоса также контузия, других повреждений нет, добавил его помощник.
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Ранее ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где находился Дмитрий Рогозин. Он получил ранения, а его помощник Михаил Бридасов погиб от полученных травм. Экс-главу госкорпорации госпитализировали. Его планировали отправить из Ростова-на-Дону в Москву, но не сделали это из-за непогоды. Ряд СМИ сообщил об ухудшении состояния Рогозина, но его сын опроверг эту информацию. Сам бывший руководитель Роскосмоса назвал возвращение в Донбасс после восстановления делом чести.
Дмитрий Рогозин
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