Общество 22 декабря 2022, 09:00 Помощник Рогозина рассказал о его состоянии после ранения в Донецке ТАСС: попавшему под обстрел Рогозину оказывают помощь врачи ДНР

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Экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину и группе военных советников, попавших под обстрел в Донецке, оказывают помощь врачи, сообщил ТАСС. По словам помощника политика, сам он считает свое состояние удовлетворительным.

Военкор Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале подробности о состоянии Рогозина. По данным журналиста, осколок вошел в его правую лопатку и застрял в позвонке.

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«Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время. Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб», — отметил Коц.

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Медики установили, что осколок мины, который попал в позвоночник Рогозина нельзя извлечь, уточнил его помощник в комментарии РИА «Новости».