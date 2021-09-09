Помощник президента заявил, что дефицит кадров в науке будет всегда

Андрей Фурсенко, помощник президента РФ, в ходе выступления на фестивале «Таврида.АРТ» заявил, что пока наука будет развиваться, в ней всегда будет дефицит кадров. Об этом написал «ФедералПресс».

«Дефицит хороших кадров есть всегда. То есть квалифицированных людей, которые способны выдать идею, реализовать и довести ее до других», — сказал Фурсенко.

Он добавил, что интерес к науке растет, в ней появляются новые направления, которые требуют новых специалистов.