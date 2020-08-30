Помощник президента вышел к протестующим в Минске

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок обратился к собравшимся активистам. Несогласные собрались возле резиденции главы государства.

Николай Латышенок заявил, что признает честность президентских выборов, которые прошли 9 августа, передает ТАСС. При этом добавил, что решать проблемы надо не через протесты: «Неоднократно было сказано, давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию».

По предварительным данным, перед резиденцией Александра Лукашенко собрались несколько сотен человек.

Сотрудники ОМОН заблокировали проспект Победителей перед резиденцией, когда протестующие начали туда приближаться. В результате участники митинга встали вплотную перед спецтехникой и скандировали лозунги. Информации о задержанных пока нет.

Ранее стало известно о введении в Минск бронетехники. Об этом сообщили в МВД Белоруссии. По их данным, это необходимо для «усиления мер безопасности личного состава».