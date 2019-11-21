Помощник Кадырова заверил, что власти Чечни не просят видеоблогеров извиняться

Чеченские власти не требуют от блогеров извинений за некорректные высказывания. Такое заявление сделал директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

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По его словам, допустившему некорректное высказывание человеку лишь могут объяснить «древние правила поведения» чеченского народа. После это он сам решает, что ему делать.

«Мы никого не заставляем извиняться. Мы не можем по закону кого-то заставить извиниться или потребовать извиниться. Мы многонациональная страна, много разных наций проживают в России, у каждой — свои обычаи, традиции, устои», — сказал Дудаев в интервью изданию «Кавказ. Реалии».

Он добавил, что кто-то из представителей власти республики может позвонить такому человеку и сказать, что его слова задели честь и достоинство народа Чечни. Помощник Рамзана Кадырова пояснил, что если после этого данный персонаж не сделал вывод и продолжил в том же духе, на него подают в суд.

За последнее время несколько видеоблогеров лично принесли извинения главе Чечни за свои действия. Рэпер Саша Тилэкс (Александр Смирнов) извинился перед Кадыровым за пародию на него и Тимати. Также британский YouTube-блогер bald and bankrupt попросил прощения у руководителя республики за то, что назвал чеченок «цыпочками». Кроме того, два комментатора аккаунта Instagram Chp_Chechenya раскаялись в том, что «писали всякие гадости».