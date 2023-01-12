Общество 12 января 2023, 10:19 Помощник Кадырова уличил россиян в расслабленности Командир «Ахмата» Алаудинов призвал россиян объединяться в дружины для противодействия ВСУ РИА «Новости»

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Жители России расслабились, хотя ситуация требует настороженности и мобилизации сил. Такое заявление сделал командир спецподразделения «Ахмат» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов. Он поделился мнением в эфире программы «Полный контакт».

По мнению Алаудинова, сейчас не особо подходящее время для беззаботного отношения к безопасности — как собственной, так и земляков.

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«Все спокойно легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация», — заявил он.

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Помощник Кадырова призвал мужчин-соотечественников больше времени проводить с ружьем в руках. Алаудинов сказал, что так формируется внутренняя готовность к боевым действиям.

Кроме того, глава «Ахмата» рекомендовал россиянам мужского пола хотя бы некоторое время проводить стоя на охране родного населенного пункта или дома, имя повязку на руке. По словам Алаудинова, вставать на такой патрульный пост нужно даже после рабочего дня.