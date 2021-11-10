Помощник главы Минздрава объяснил его слова об уголовном наказании для врачей-антипрививочников

Медики, которые выступают против вакцинации от коронавируса, ставят под угрозу жизни людей. Именно поэтому министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал наказывать их по уголовным статьям. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан», — приводит ТАСС слова Кузнецова.

Собеседник агентства подчеркнул, что Мурашко ясно пояснил, что для этого никаких изменений в законодательство вносить не надо, так как меры ответственности для таких случаев уже есть.

Ранее министр здравоохранения России на заседании думского комитета по охране здоровья заявил, что врачей-антиваксеров нужно привлекать к уголовной ответственности. Он напомнил, что в уголовном законодательстве есть соответствующие статьи.