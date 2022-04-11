Регионам выделят 35 млрд рублей на оказание бесплатной помощи по ОМС

Регионы получат дополнительную поддержку на оказание бесплатной медицинской помощи населению. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Речь идет о сумме в 35 миллиардов рублей.

Эти деньги направят на покрытие расходов медучреждений, работающих в системе ОМС. Средства получат 74 региона.

«Федеральное финансирование компенсирует возросшие расходы. Больницы и поликлиники и дальше смогут стабильно работать, чтобы граждане могли получить медицинскую помощь бесплатно», — сказал Мишустин.

Помимо этого, в России переведут в упрощенный режим процедуру регистрации лекарств. Процесс сократится до 30 дней. Новые правила будут действовать до конца 2023 года. Итоговый список медикаментов, попадающих под упрощенную регистрацию, определит специальная комиссия Минздрава.