Помощь в оформлении документов и контроль безопасности. Как работает «Объединение строителей Подмосковья»

Саморегулируемой организации «Объединение строителей Подмосковья» исполнилось десять лет. На данный момент ассоциация объединяет более 380 компаний, которые занимаются строительством, ремонтом, реконструкцией и сносом объектов.

Организация помогает получить разрешение на строительство, контролирует безопасность и качество, а также страхует выполнение договорных обязательств. Нормы и стандарты тоже разрабатывает ассоциация, именно по ним потом происходит контроль качества выполненных работ.

«В Московской области не работают организации, которые не являются членами СРО. Поэтому говорить о том, какую роль организация играет сегодня для отрасли в целом, я считаю нужно», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

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В день юбилея организации в Мособлгазе устроили фотовыставку. На снимках — самые значимые объекты, которые построили за десять лет. Это: газопроводы, жилые дома, школы, детские сады и другие социальные объекты.

«В регионе активно развивается программа газификации региона. Это губернаторская программа, и по ней ежегодно подключаются к газу десятки тысяч человек. В этом году это 50 новых населенных пунктов», — сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.