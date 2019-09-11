  • Помощь пенсионерами и социальные акции. Общественный совет Госадметхнадзора подвел итоги сезона

    11 сентября 2019, 13:04

    Алена Собкалова, Людмила Александрова

    120 пенсионеров Подмосковья получили благотворительную помощь общественного совета при Госадмтехнадзоре. Социальные акции ведомства уже превратились во всесезонные, поэтому сейчас общественный совет приступил к воплощению идей на осенне-зимний период.
    Помощь пенсионерами и социальные акции. Общественный совет Госадметхнадзора подвел итоги сезона | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    В новом рабочем сезоне — новые задачи. В приоритете — работа актива помощников. За летний период благодаря внештатным инспекторам совет реализовал несколько социальных акций и общественных проектов. Сейчас формируется новое положение о внештатных инспекторах.

    «Качественный состав общественных контролеров, которых сейчас в регионе 800 на 400 штатных работников. Задача стоит существенно их увеличить», — отметил Владимир Воронин, председатель общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области.

    Увеличивать команду планируют за счет активизации работы организаций общественного совета. Фронт работы объемный. В планах на осень — акция «Наш лес. Посади свое дерево». Кроме того, в осенне-зимний период Госадмтехнадзор продолжает работу по главным направлениям, волнующим жителей региона: это свет, теплотрассы, парковки и вопросы благоустройства.