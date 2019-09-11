Помощь пенсионерами и социальные акции. Общественный совет Госадметхнадзора подвел итоги сезона

120 пенсионеров Подмосковья получили благотворительную помощь общественного совета при Госадмтехнадзоре. Социальные акции ведомства уже превратились во всесезонные, поэтому сейчас общественный совет приступил к воплощению идей на осенне-зимний период.

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В новом рабочем сезоне — новые задачи. В приоритете — работа актива помощников. За летний период благодаря внештатным инспекторам совет реализовал несколько социальных акций и общественных проектов. Сейчас формируется новое положение о внештатных инспекторах.

«Качественный состав общественных контролеров, которых сейчас в регионе 800 на 400 штатных работников. Задача стоит существенно их увеличить», — отметил Владимир Воронин, председатель общественного совета при Госадмтехнадзоре Московской области.

Увеличивать команду планируют за счет активизации работы организаций общественного совета. Фронт работы объемный. В планах на осень — акция «Наш лес. Посади свое дерево». Кроме того, в осенне-зимний период Госадмтехнадзор продолжает работу по главным направлениям, волнующим жителей региона: это свет, теплотрассы, парковки и вопросы благоустройства.