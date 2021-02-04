«Известия»: бизнес пожаловался на неоказанную помощь от государства

Российские предприниматели указали на ошибки в едином реестре получателей господдержки среди малого и среднего бизнеса. Помощь им либо вообще не оказывали, либо в гораздо меньшем от заявленного объеме.

Реестр малых и средних компаний запустили в декабре 2020 года, напомнила газета «Известия». В него включены получатели государственной поддержки ФНС и Минэкономразвития. Сведения предоставляют в том числе федеральные и региональные органы власти разного уровня.

Чтобы получить информацию из реестра, нужно ввести ИНН, ОГРН или название компании. Никаких ограничений по допуску к сведениям нет. На начало января, судя по опубликованным данным, поддержку получили 1,6 миллиона предпринимателей. Их поддерживали финансово, выделив 628 миллиардов рублей, оказывали имущественную помощь (на 567 миллионов) или консультировали (14 миллионов часов).

Сами представители бизнеса заявили, что не все данные реестра соответствуют действительности. Кому-то якобы выделили 23 часа информационной поддержки в регионах, где предприниматель не живет. Другому засчитали короткий звонок за час общения с госструктурами. Третьему приписали 1056 часов консультаций, причем подсчеты указали на 48 часов государственной помощи в сутки. Преувеличений в денежной помощи в реестре не нашлось.

Эксперты заметили, что единый реестр создавали именно для отслеживания нестыковок. В ФНС пояснили, что ошибки может исправить организация, подавшая сведения об оказанной поддержке. Однако число таких просьб не превышает 0,001% от общего количества сведений о предоставленной помощи.