Помощь не на словах, а на деле. Эвакуированная из Горловки семья поблагодарила Россию

Жительница Горловки Надежда вместе с семьей попала в Курскую область в рамках эвакуации жителей Донбасса. Она и ее сыновья рассказали об аде во время войны и поблагодарили россиян за оказанную не на словах, а на деле помощь.

«Я приехала с детьми, мы бежали от войны. Нам очень страшно, <…> восемь лет войны», — рассказала Надежда. Видео с ней опубликовал Telegram-канал «Русская Весна Z».

Один из ее сыновей — Сергей — вспомнил, как они в первый раз бежали из родного города.

«Меня зовут Сергей, в 2014 году мы бежали от войны. Мы вернулись в разрушенные дома, у соседей, у нас вылетали окна, шифер», — поделился он.

Другой мальчик заявил, что покинуть родные края ему пришлось, когда он был сосем маленький.

«Когда я был совсем маленький, я не понимал, как это серьезно. Теперь я понимаю, что это война очень опасная и страшная», — сказал он.

Надежда выразила надежду, что скоро в Донбассе наступит мир.

«Мы очень благодарны за то, что нас тут приняли так радушно, дали нам все условия, нам во всем помогают — реально во всем. Мы не ожидали помощи не на словах, а на деле. В лекарствах, в еде — во всех бытовых вопросах. Помогают нашим ребятам, кто остался в Горловке и вообще в Донбассе. То, что мы там переживали, и то, что на сегодняшний день переживает наши родные и близкие, — это ад», — подчеркнула женщина.

Она добавила, что хотя в гостях очень хорошо, она все равно ждет дня, когда сможет вернуться на родную землю.

Жителей Донбасса начали эвакуировать в Россию во второй половине февраля. Ранее женщина из города Комсомольское в ДНР, которую эвакуировали в Воронеж, рассказала о первых обстрелах.