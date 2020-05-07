Помощь, которую ждали. Пациентов с COVID-19 разместят на 75 тысячах «квадратов» нового госпиталя в «Патриоте»

Новый госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией откроют на базе подмосковного конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот», который расположен в Одинцовском округе. Уже сегодня там примут первых пациентов. А площадь нового госпиталя — 75 тысяч «квадратов».

Площадь временного инфекционного стационара, который появился на территории КВЦ «Патриот», составляет 75 тысяч квадратных метров. Работу над созданием госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией начали две недели назад. Уже сегодня там открыли первые 50 коек.

Всего в госпитале развернут 1420 коек — 20 из них будут реанимационными. Остальные 1370 откроют через 10 дней. К каждой из них проведут кислород, а для лечения пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, разместят аппараты ИВЛ.

В стационаре станут работать врачи из Одинцовской больницы — не военные медики. Планируется, что общий штат составит около 300 человек. Из них 61 врач, 73 сотрудника среднего медперсонала, а также 130 работников младшего медперсонала.

Ранее еще один открывшийся госпиталь — в «Крокус Экспо» — посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил врачей за их труд и выразил надежду, что каждый житель региона понимает всю серьезность ситуации. Глава Подмосковья подчеркнул, что все ограничительные меры, которые пришлось ввести из-за ситуации с коронавирусом в стране, необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья — как своей, так и окружающих людей.