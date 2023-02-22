Эксклюзив 22 февраля 2023, 04:11 «Помощь Донбассу приходит со всей страны». Глава Клина Сокольская рассказала о поездке в зону спецоперации Глава Клина Сокольская отвезла в зону СВО гумпомощь для солдат, больниц и мирных жителей Телеканал «360»

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Глава городского округа Клин Алена Сокольская посетила зону спецоперации, где навестила военнослужащих из Подмосковья и пообщалась с местными жителями. Она отвезла гуманитарную помощь бойцам, мирному населению и больницам. В интервью «360» Сокольская рассказала, почему приняла решение лично отправиться в Донбасс.

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С февраля 2022 года на территории Клина находится два пункта временного размещения жителей Донбасса. По словам Сокольской, именно истории находящихся там людей побудили в ней желание помочь тем, кто остался в зоне СВО и не имеет возможности выехать по разным причинам. Кроме того, руководство округа держит тесную связь с мобилизованными клинскими ребятами, и поэтому, когда появилась возможность передать лично все то, что необходимо солдатам, глава округа решила ее не упускать.

Скорые для больниц Донбасса

Гуманитарную помощь везли не в привычных транзитных автомобилях, а в двух машинах скорой помощи и одном УАЗике. Скорые тоже были частью гумпомощи — их оставили в Донбассе. Одна досталась макеевской больнице, другая — донецкой.

«Мы были в Макеевке и имели возможность пообщаться с медицинским персоналом. <…> Большая благодарность звучала в адрес нашего губернатора Андрея Воробьева от сотрудников больницы, поскольку действительно не хватает специализированного транспорта. Оказалось, что наша машина, которая была оборудована именно как скорая помощь — с носилками, с теми необходимыми препаратами и оборудованием, которые помогают оказывать именно неотложную помощь, для них была очень своевременной, потому что у них нет такого», — рассказала Сокольская.

РИА «Новости»

Моральная поддержка и помощь руками

Машины заполнили всем необходимым как для солдат, так и для жителей Донбасса. Для военных привезли буржуйки, бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, предметы личной гигиены, мешки, спальники и многое другое — более 200 наименований. Для мирного населения — медицинские препараты, литературу, канцтовары, детскую одежду, памперсы и детское питание для малышей.

«Если говорить про гуманитарную помощь, то сегодня Россия очень много помогает, очень много волонтерского движения, [помощь в Донбасс приходит] со всей страны, в частности с нашего Подмосковья. И сегодня скорее всего нужна поддержка в целом, даже больше моральная», — отметила политик.

РИА «Новости»

Она добавила, что помимо гуманитарной помощи, разрушенным городам и другим населенным пунктам скоро нужна будет помощь в восстановлении.

«[В этих городах] фактически не было не затронутых обстрелами фасадов. Все фасады порушены, все улицы действительно претерпевают последствия обстрелов. При этом это очень чистые города — люди максимально быстро наводят комфорт и порядок, мы не могли это не отметить, порадоваться за то, насколько у людей развита любовь к своему городу, к родному краю», — заключила Сокольская.