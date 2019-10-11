Помогут каждому. Куда обращаться жителю Подмосковья, чтобы решить проблемы

Проблемы жителей Московской области решают сообща. И среди помощников Общественная палата региона. К ее представителям можно обратиться по любой проблеме. О том, как работает цепочка, расскажет «360».

О своих проблемах предприниматели Орехово-Зуева рассказали на форуме «Сильное. Здоровое. Чистое». Без криков и с деловым подходом они изложили все просьбы Олегу Стогову из Общественной палаты Подмосковья. А он, в свою очередь, принес специальную тетрадку для вопросов.

«Сейчас я более 10 записал. Это конкретные проблемы конкретных предпринимателей. То, что беспокоит людей, это вопросы, связанные с подготовкой кадров, подключением к электричеству, например», — отметил Олег Стогов.

Общественник курирует направление «Сильное» — это все про деньги, бизнес и людей. Однако рассказать о проблеме можно и просто, подняв руку. На форуме жители и чиновники встретились буквально лицом к лицу. И им было что обсудить, например, отсутствие стелы на въезде в Орехово-Зуево, ремонт подъездов.

«На самом деле уже на протяжении двух лет мы добиваемся ремонта балконов, ремонта подъездов», — посетовала Яна Дрозд, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

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Чиновники подсказали всем присутствующим, куда именно нужно обратиться, чтобы проблемы решили. А с какими-то вопросами и вовсе разобрались прямо на месте. Кстати, к каждому выступающему обязательно подходят, записывают данные и номера телефонов. Нужно это для того, чтобы в будущем сообщить результаты. Так что ни один вопрос без ответа не останется. А форум «Сильное. Здоровое. Чистое» после Орехово-Зуева отправится в следующий город.