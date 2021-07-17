«Помогите, мы в рабстве». Жительница Новосибирска нашла послание в упаковке с помидорами

Жительница Новосибирска приобрела необычную упаковку черри. В ней лежало послание с просьбой о помощи. Об этом написал сайт «Прецедент».

«Помогите, мы в рабстве», — написано в записке.

Как выяснилось, производитель овощей из Ставрополья. Но овощи упаковывают в Московской области. Поэтому пока остается неизвестным, кто написал сообщение и что творится у работников предприятия. Сначала женщина подумала, что это розыгрыш, но сейчас собирается идти в полицию.

Источник фото: Telegram-канал rlz_the_kraken

Как сообщило издание, у производителя дела сейчас идут плохо. По предварительным данным, в суде уже лежат несколько исков, а еще директорский состав меняется очень часто.

Журналисты расспросили управляющую магазином, в котором была куплена эта упаковка. Она призналась, что впервые за пять лет работы слышит о подобной проблеме. По ее словам, поставки в магазин идут каждый день с распределительного центра. Когда именно поступила эта коробочка с черри, предстоит выяснить.

Несколько дней назад в Крыму туристы нашли капсулу времени в бутылке, которую 52 года назад оставили там приезжие-дикари.