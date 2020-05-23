Помогал людям и животным, но мог психануть. Захватить заложников в Альфа-Банке мужчину сподвигла тяжелая ситуация

Мужчина, который захватил заложников и угрожал взорвать офис Альфа-Банка в Москве, работал волонтером. Он помогал животным и малоимущим людям. На преступление его могла подтолкнуть тяжелая жизненная ситуация, рассказала «360» подруга мужчины.

Об этом «360» рассказала подруга Алексея Б. Они дружат много лет, но последнее время не общались. Познакомились они в церкви — там Алексей помогал малоимущим. Собеседница подчеркнула, что он долгое время был волонтером.

«Он на севере жил, спасал животных, вытаскивал их изо льда. У него питомник там, он помогал животным — кошкам и собакам. Он нормальный парень», — отметила собеседница.

Некоторое время Алексей Б. жил в Санкт-Петербурге. Когда именно перебрался в Москву, подруга не знает. Она рассказала, что не знает, есть ли у него семья, — он не упоминал.

Он человек такой специфический. Он не тот человек, который мог устроить такое ради шутки. Просто тяжелая психологическая ситуация — ему тяжело, денег нет, финансирования нет на животных. Он мог просто зайти в банкомат снять деньги — у него не получилось, и он психанул подруга захватчика.

Подруга рассказала, что ничего не слышала про судимость. Согласно документу, Алексея Б. судили в 2018 году за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Тогда он получил один год лишения свободы. Однако и это не первая судимость захватчика — в документе сказано, что до этого он совершил еще одно преступление небольшой тяжести.

Во время последнего судебного процесса Алексею Б. проводили психиатрическую экспертизу. Она показала, что мужчина не страдает хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.

Алексей Б. захватил заложников в Альфа-Банке в Москве днем 23 мая. Он пришел в отделение в форме курьера Delivery Club и заявил, что взорвет здание. Никаких внятных требований мужчина не выдвигал и позволил уйти всем посетителям и сотрудникам — кроме одного. По какой причине последний заложник не смог покинуть здание, пока не известно. Сейчас он находится в полиции — «360» удалось узнать о его состоянии.