Министерский месяц в Мочилах

Министр областного правительства переехал на месяц в Мочилы. Это небольшое село на окраине Подмосковья на границе с Рязанской областью. Туда министра строительного комплекса Руслана Тагиева командировал губернатор. Чиновник следит за ходом ремонта сельской школы. Глава региона поставил жесткий дедлайн — конец сентября.

В селе Мочилы министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев проводит почти каждый день на протяжении всего сентября. Ранним утром, по плану, обход объекта. Это школа, которую вот-вот должны сдать после ремонта.

В Серебряные Пруды Руслана Тагиева командировал лично губернатор. Андрей Воробьев приезжал на место в начале сентября. И тогда тоже был недоволен темпами ремонта школы.

Источник фото: телеканал «360»

Основная проблема — это фасад. Работы нужно вести интенсивно, чтобы ни в коем случае не было задержки.

«Если быть особо довольным, то подрядчик всегда расслабляется. Хочется сказать, что у нас есть еще неделя до окончания срока, который поставил губернатор. К этому времени ремонт должен быть завершен», — сообщил Руслан Тагиев.

Источник фото: телеканал «360»

А вот директор школы и учителя, наоборот, всем довольны. Они уже оценили, как отремонтировали школу внутри.

«Мы счастливы, что пришли к такому результату. Школа превратилась в современную. То, что было, и что стало, — это, конечно, небо и земля», — отметила и. о. директора Мочильской школы Надежда Моисеева.

Источник фото: телеканал «360»

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В какой цвет покрасить стены, решали сами ученики. Они и сейчас, проходя мимо, интересуются, когда же пойдут в новую школу. А пока ездят на учебу в соседнее село.

«Дети приходят по вечерам, смотрят, что в классах. И родители приходят: помогают и фотографии делают, показывают», — рассказала Надежда Моисеева.

Источник фото: телеканал «360»

Также появится в Мочилах и детский сад, которого в селе вообще не было. Туда будут ходить 35 малышей. Но всех волнует только один вопрос: когда же открытие?

Источник фото: телеканал «360»

«Мы договорились, что с сегодняшнего дня переходим на двухсменку. И пока по поручению губернатора школа не будет полностью готова, я буду здесь столько, сколько необходимо», — подчеркнул министр.

Руслан Тагиев назвал те же сроки окончания ремонта, что и ранее озвучивал губернатору — школу откроют к концу сентября. Педагоги же готовы немного подождать и приурочить открытие ко Дню учителя.