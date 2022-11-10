Эксклюзив 10 ноября 2022, 20:15 Помогающего больным детям таксиста заблокировали в «Яндекс.Такси» в Уфе «Яндекс.Такси» решил заблокировать помогающего больным детям таксиста из Уфы РИА «Новости»

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Таксист Эдуард Асадуллин из Уфы переводит детям с онкологическими заболеваниями заработанные средства. Недавно его заблокировали в сервисе «Яндекс.Такси», и теперь мужчина не может принимать там заказы. Об этом водитель такси рассказал «360».

На протяжении двух лет Эдуард отдает всю прибыль, полученную за последний день каждого месяца, юным пациентам Уфимской республиканской детской больницы. Год назад об этом узнали пользователей соцсетей и стали помогать в сборе средств.

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«Я стал передавать не только свою выручку, но и деньги, которые мне помогают собирать неравнодушные люди. На сегодняшний день общая сумма помощи составляет менее четырех миллионов рублей», — пояснил Эдуард.

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В сентябре служба «Яндекс.Такси» признала Асадуллина лучшим водителем. Он вошел в топ-100 лучших таксистов России. А пять дней назад его заблокировали — якобы за регулярные нарушения сервиса.

«Никаких вразумительных ответов на вопрос, какие именно были нарушения, мне не дают. На письма руководства моего таксопарка „Яндекс“ также не отвечает. Водители имеют права отправлять обращение на пересмотр блокировки, но и на него мне тоже не отвечают. Поэтому мне пришлось перейти в другую службу такси в Уфе», — поделился мужчина.

На запрос «360» в «Яндекс.Такси» ответили, что Эдуарду ограничили доступ к заказам сервиса из-за несколько десятков жалоб за грубость, хамство и угроз со стороны водителя.

«Служба поддержки неоднократно предупреждала водителя про необходимость соблюдения стандартов сервиса, временно закрывала доступ к заказам, но, к сожалению, никаких изменений не произошло», — отметили в «Яндекс.Такси».

Представители «Яндекса» отметили, что, если Асадуллин не согласен с решением сервиса, то может подать заявку в специальный комитет опытных водителей, который рассматривает такие обращения.